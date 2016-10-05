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TBMM Başkanvekili'den 15 Temmuz için "Milli Demokratik Halk Devrimi" ifadesi

05 Ekim 2016 13:45

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşananları 'milli demokratik halk devrimi' şeklinde tanımladı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başladı. TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, başkanlığında toplanan Genel Kurul'un açılış konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara ilişkin olarak "15-16 Temmuz milli demokratik halk devrimi" ifadesini kullandı. AKP'li Bahçekapılı'nın sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tepki geldi. CHP'li Özel bu ifadenin 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Çetin Altan tarafından kullanıldığını ve Altan'ın bu kavramı sosyalist devrimin ön aşaması olarak tanımladığını söyledi. AKP'li Bahçekapılı ise, CHP'li Özel'in sözlerine, "15 Temmuz'da yaşanan milliydi" şeklinde karşılık vererek 15-16 Temmuz'u böyle andığını ancak bunun Altan'ın söylediğiyle bir ilgisi olmadığını söyledi.

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TBMMAyşenur BahçekapılıMilli Demokratik Halk Devrimi

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