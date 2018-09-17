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TBMM Başkanı Yıldırım: Ben etliye sütlüye karışmayan bir öğrenciydim

17 Eylül 2018 15:14

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de yaptırılan ve eşinin ismi verilen Semiha Yıldırım İlköğretim Okulu'nun açılışına katıldı. 2018-2019 Öğretim Yılının açılışı ile birlikte gerçekleştirilen okul açılışından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, “Nasıl bir öğrenciydiniz" sorusuna, “Ben etliye sütlüye karışmayan, okuyup-yazıp dersime bakan bir öğrenciydim. Sakin, ortadan biraz fazla. Fena değil yani. Ara sıra teşekkür takdir alıyordum ama zayıfım olduğu zamanlar da vardı.

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