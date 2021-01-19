TBMM Başkanı Şentop: Yeni sistemde cumhurbaşkanı tarafsız değildir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni sistemin cumhurbaşkanı, eski sistemdeki gibi tarafsız değildir" açıklaması yaptı.

Şentop katıldığı Arafta Sorular programında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki cumhurbaşkanının taraflılık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanının tarafsızlığın parlamenter sistemin bir özelliği olduğunu belirten Şentop, yeni sistemde cumhurbaşkanının taraflı olduğunu belirtti. Şentop şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı eski sistemde partisinden istifa eder ve partisiyle ilişiği kesilir. Bu parlamenter sistemdeki cumhurbaşkanının özelliği. Yeni sistemde ise, başkanlık sistemi bu. Önceki sistemle mukayese edecek olursak, yeni sistemin cumhurbaşkanı eşittir önceki sistemin cumhurbaşkanı artı başbakan artı Bakanlar Kurulu'dur. Yeni sistemin cumhurbaşkanı sadece isim benzerliği taşıyor. Böyle sistem mi olur diyen arkadaşlar oluyor, sistem böyle. Yeni sistemin cumhurbaşkanı, eski sistemdeki gibi tarafsız değildir. Dünyanın hiçbir yerinde tarafsız değildir."