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TBMM Başkanı Şentop'un Hayrabolu ziyaretine çok sayıda aracın bulunduğu konvoy eşlik etti

14 Mayıs 2021 19:28

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Tekirdağ Hayrobolu'daki ziyaretinde çok sayıda araçtan oluşan konvoy eşlik etti. O anları görüntüleyen bir vatandaşın "Bre... bu ne be!" yorumunu yaptığı duyuluyor. 

T24'ün aldığı bilgiye göre, bayramın 2. günü Tekirdağ Hayrabolu'ya giden TBMM Başkanı Şentop'un aracına milletvekilleri,  Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Karayolları 1. Bölge Müdürünün Hayrobolu Kaymakamı Mehmet Sülün, civar ilçe belediye başkanları, ilçedeki bürokratlar ve partililerin araçları da eşlik etti.

Bayramı memleketi Tekirdağ’da geçiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ-Hayrabolu Yolu şantiyesinde de incelemelerde bulundu. Yoldaki çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. TBMM Başkanı Şentop, “Burada yapılan hesaplamalar işe göre hesaplama şeklinde oluyor. Para hesapları üzerinden kağıt üzerindeki bilgelere dayanarak yapılan hesaplamalar doğru değil. 2020 yılı içerisinde kağıt üzerinde görülen miktar 10 bin lirayken, 104 milyon liralık ödeme gerçekleşmiş yapılan işlerin karşılığı. Yine 2020 yılı hesabından 80 milyon artı 80 milyonun üzerinde de bir ödeme yapılacak. Dolayısıyla bir tarafta 10 bin lira, bir tarafta 187 milyon lirayı bulacak bir ödeme durumu söz konusu. Bu bakımdan yapılan iş esas. Burada asgari 7 kilometre yol olmak üzere, diğer kesimlerin de alt yapısı tamamlanmak üzere, çalışmalar devam ediyor. Planlandığı gibi inşallah bu yol tamamlanacak" dedi.

Öte yandan Tekirdağ Süleymanpaşa Eski Câmi'de cuma namazını kılan Şentop çıkışta da çocuklarla ve hemşerileriyle bayramlaştı.

 

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