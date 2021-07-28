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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

28 Temmuz 2021 10:21

Azerbaycan’ı ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Azerbaycan temasları sürüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Şentop, Azerbaycan temasları kapsamında, bugün Türk İş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Bakü'de bir araya geldikten sonra Şuşa’ya gitmek üzere hareket edecek.

Şentop, yarın Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

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