TBMM Başkanı Kahraman, 'Şeriat Yemini' ile ilgili soruları, "Bunlar özel yaşama girer" diyerek geri çevirmiş

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş bazı okullarda yaygınlaştırılan ‘Şeriat Andı'nı TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a sorduklarını, yanıt olarak, “Bunlar özel yaşama ilişkindir. özel yaşama ilişkin soru soramazsınız” diyerek soeuyu geri gönderdiğini söyledi. Yarkadaş, “Meclis Başkanı, kamusal bir alan olan okullardaki yasadışı uygulamaların üzerini örtmeye çalışıyor” diyerek tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ayrıca, “AKP iktidarı, öğretim kurumlarındaki şeriat uygulamalarının arkasında duruyor. Laikliğe karşı açılan savaş tüm hızıyla sürüyor” diye konuştu. CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı seçimlerini izlemek üzere Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ne gelen CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kongre çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yarkadaş, “Kadınların verdiği toplumsal mücadele, demokrasiye yeniden kavuşmamızda önemli bir rol oynuyor” ifadesini kullandı.