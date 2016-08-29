TBMM Başkanı: Che denen eşkıya...

Rize’de ilk kez gerçekleştirilen Fetih Kutlaması’nda konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, gençlere kendi tarihimizin öğretilip sevdirilmesi gerektiğini belirterek, Che’nin resimlerinin Türk gençlerinin tişörtlerinde olmaması gerektiğini söyledi ve "Devlis var. Yani Liseli Devrimciler. Che Guevara’nın gömleklerini giymişler. Che 39 yaşında öldürülen, bizzat kendisinin infazlar yaptığı bir katil kişilik. Bir gerilla. Bolivya’da, Küba’da, Güney Amerika’da faaliyette bulunan bir eşkıya benim liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz. Olmamalı." diye konuştu.