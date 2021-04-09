TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Nasıl birisi’ olduğu sorusuna yanıt verirken, "Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil. Şimdi bir siyasetçi tipi vardır plastik, öfkesi de sevgisi de duygulanması da hep rol icabıdır. Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor" dedi.

Radyo programcısı Adem Metan'ın Youtube kanalına konuk olan Feyzioğlu, Erdoğan hakkındaki düşüncelerini anlattı. Adem Metan'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan sizce nasıl birisi?" sorusuna Feyzioğlu, "Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil. Şimdi bir siyasetçi tipi vardır plastik, öfkesi de sevgisi de duygulanması da hep rol icabıdır. Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor. Bence bu çok önemli bir özellik bir siyasetçi için. Hangi makamda olursanız olun gerçek olmak güzel bir şey, doğru bir şey.” yanıtını verdi.