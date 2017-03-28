TBB Başkanı Feyzioğlu: Referandumdan 'Evet' çıkarsa 957 kralcık doğacak

Türkiye, partili cumhurbaşkanlığı sistemi dahil olmak üzere 18 maddelik anayasa değişikliği referanduma doğru giderken, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu bugüne kadar anayasa değişiklik paketinde hiç dikkat çekilmeyen bir maddeye ilişkin video hazırladı. Feyzioğlu'nun anlattığına göre söz konusu maddeyle, AKP ilçe başkanları yerel yönetimlerde seçimle gelmemelerine rağmen en etkili isimler olacak. Bu durumu "Eğer anayasa kabul edilirse 957 kralcık ortaya çıkarıyor" diyerek anlatan Feyzioğlu, konuyu şöyle anlattı...