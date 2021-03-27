Tazminatsız işten çıkarılan işçiler, patronun cenazesinde haklarını helal etmedi

Kocaeli’de 2014 yılında kapanan AD Demirel fabrikasında tazminatlarını alamayan işçiler, ölen patronun cenazesine katılarak haklarını helal etmediğini söyledi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2014 yılında kapanan AD Demirel fabrikasında tazminatlarını alamayan işçiler, ölen patronun cenazesine katılarak haklarını helal etmediğini haykırdı.

AD Demirel fabrikasının sahibi Attila Doğan'ın iflas gerekçesiyle işinden ettiği 64 işçiye alacaklarını ödeyeceği sözünü vermiş ancak 7 yıldır ne tazminat ne de diğer alacaklar işçilere ödenmemişti. Haklarını helal etmediklerini ifade eden AD Demirel işçileri, Attila Doğan'ın Ankara'da düzenlenen cenazesine katıldı.

Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki İsmet Oğultürk Camii'nde kılınan cenaze namazında helallik istendiği sırada mağdur işçiler, "Hakkımızı helal etmiyoruz" diye haykırdı. Cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.



Kaynak: Evrensel