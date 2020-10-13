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Tazminatlarını alamadıkları için Ankara'ya yürümek isteyen maden işçileri: 6 aylık çocuğuma biber gazı sıktılar, hakkımızı almadan dönmeyeceğiz bu yoldan

"Vazgeçmeyeceğiz"

13 Ekim 2020 15:29

Karaman Ermenek’te 13 aydır tazminatlarını alamadıkları için Ankara’ya yürüyüş kararı alan madencilere polis ve jandarma müdahale etti. Bağımsız Maden-İş Sendikası'ndan Başaran Aksu'nun Twitter hesabından paylaştığı görüntüde bir işçi "Biz canımızı dişimize takarak yeraltında çalıştık. Kanunsuz İSİG kurallarına uygun olmayan şartlarda çalıştık. Biz hakkımızı almadan dönmeyeceğiz bu yoldan" dedi. 

"6 aylık çocuğuma biber gazı sıktılar"

6 aylık çocuğuna biber gazı sıkıldığını söyleyen işçi, "Devletin gücü bu mu, emekçinin karşısına geçmek mi? Tehditleri şu, 'siciline işler' olsun, ben emeğimin karşılığını almadan buradan dönmem. Ankara Yürüyüşü'nde de kararlıyız. Vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. 

Sözcü'de yer alan habere göre, Karaman Ermenek'te ise bir yılı aşkın süredir maaşlarını alamayan maden işçilerinin Cenne ve Seba maden ocağında başlayan eylemi devam ediyor. Günlerdir maden önündeki bekleyişlerini sürdüren maden işçileri sonuç alamayınca dün Ankara'ya yürümek istedi.

Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte maden ocağı önünde toplanan maden işçilerinin yürüyüşüne Jandarma ekipleri plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan arbede sonucunda 3 işçi yaralandı.

İşçilerin eylemine destek veren Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin, şunları söyledi;

“Gereken yerlere sorunlarımızı ilettik ama kimse bizi dinlemedi. Yürüyüşümüzü Valilere aktarmamıza rağmen şu an yürüyüşümüze Jandarma tarafından 200 metre kala yolumuz kesildi. Biz kararlıyız. Valiliğe sunduğumuz belgelerin karşılığını alıncaya kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

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