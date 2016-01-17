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Tayvan'da topuklu ayakkabı şeklinde kilise yapıldı

17 Ocak 2016 23:37

Tayvan'da 16 metre yüksekliğinde topuklu ayakkabı şeklinde bir kilise inşa edildi. Amaç ise kiliseye daha fazla kadını çekebilmek. 320 renkli lamine cam panelle inşa edilen dev ayakkabıdan kilise yaklaşık 686 bin dolara mâl olmuş. Çin'in yeni yılı olan 8 Şubat'ta açılması planlanan ayakkabıdan kilise, Tayvan'ın turistik bölgesi Chaiyi Valiliği'nin fikri. Bölgesel yönetimin Rekreasyon Alanları sorumlusu Pan Tsuei-ping, BBC'ye yeni kilisenin rutin ayinlerde değil, daha çok evlilik törenlerinde ve evlenen çiftlerin fotoğraf çekimlerinde kullanılacağını söyledi.Pan, "Bu bölgenin romantik bir havasının olmasını istiyoruz. Her kadın kendisini gelinlikle hayal eder" diyor.

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