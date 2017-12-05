Tayvan'da dokuz saat izlenen gökkuşağı rekor kırdı

Geçen hafta Tayvan'ın başkenti Taipei'nin dağlarında Çin Kültür Üniversitesi profesörleri ve öğrencileri dokuz saat süren bir gökkuşağı gösterisini izlediler. Atmosferik Bilimler bölümünden profesör Chou Kun-hsuan, "Harikuledeydi..Gökten bir hediye gibiydi. O kadar ender ki" dedi. Chou'nun yanı sıra profesör Liu Ching-huang bölüm öğrencileri ve kampüsteki toplulukla birlikte gökkuşağını belgeleme çabalarına öncülük etti. Ekibin gözlemleri, fotoğraflar ve videolar gökkuşağının saat 06.57'den 15.55'e kadar, yani 8 saat 58 dakika sürdüğünü gösteriyor. Eğer doğrulanırsa 14 Mart 1994 tarihinde İngiltere'nin Yorkshire kentinde görülene ait olan en uzun gökkuşağı rekoru da kırılmış olacak. Guinnes Dünya Rekorlarına göre, İngiltere'deki gökkuşağı 09:00'dan 15:00'a kadar yani altı saat sürmüştü.