Tayland'da 10 bin ördek 'görev başında'

Pirinç hasadının tamamlandığı Tayland’da tarlalara 10 bin ördek salındı.

Salyangoz gibi bitki zararlısı böcekleri ve zararlı otları yiyen ördeklerin aynı zamanda dışkıları da gübre işlevi görüyor.

‘Ped lai thoong’ yani ‘tarla kovalayıcısı ördekler’ diye anılan bu yöntem için üreme çiftliklerinden getirilen hayvanlar, önümüzdeki birkaç ay boyunca tarla tarla gezecek. Beş ay sürecek ‘özgürlükten’ sonra ördekler, üremeleri için yeniden çiftliklere gönderilecek.