Taylan Yıldız'dan AKP'li meclis üyelerine: İstanbullular metroda internet beklerken, sistemi kilitlemeye devam mı edeceksiniz?

İBB İyi Parti Meclis Üyesi Taylan Yıldız, İBB Meclisi'nde 'metroda internet'i bir kez daha gündeme getirdi. Kendisine vatandaştan gelen mesajları meclis üyelerine okuyan Yıldız, AKP'li meclis üyelerine "İstanbullular metroda internet beklerken, sistemi kilitlemeye devam mı edeceksiniz" diye sordu.

Taylan Yıldız, İBB Meclisi'nde kendisine metroda internet bekleyen İstanbullulardan gelen mesajları paylaştı. Yıldız'ın paylaştığı bir mesaj şöyle oldu:

"Kübra diyor ki, "Taylan Ağabey, metroda internet olacak dediniz, ama neden hala metroda internet yok? Benim annem merak ediyor."

Yıldız, vatandaşa cevabını ise şu şekilde paylaştı:

"Sevgili Kübra, annen o kadar haklı ki, metroda tüm teknik hazırlıklar yapıldı. Bugün düğmeye basılsa 9 ay içinde tüm İstanbul metro hatları internete kavuşabilecek durumda. Hem de bu bedava ve İBB wi-fi'dan bahsediyoruz. Ne kadar üzücü ki, süreç 5 aydır, 8 üyesinden 5'i AK Partili olan tarife komisyonu tarafından masada bekletiliyor. Gündeme alınmıyor. Ama tüm gençler için sonuna kadar takipçisi olacağımdan emin olabilirsiniz."

Kendisine gelen mesajları AKP'li meclis üyelerine aktarmasının ardından Yıldız, "Buradan AK Partili meclis üyelerine soruyorum; İstanbul halkı metroda internet beklerken, sistemi kilitlemeye devam mı edeceksiniz? Yoksa bu hizmetin parçası mı olacaksınız? Tarife Komisyonu Başkanımız Sayın Seçkin Turan bu hizmetin bir parçası olmayı kabul eder ve komisyondan geçirirse de ben bu kürsüden teşekkür edeceğim tüm İstanbullular adına" diye konuştu.