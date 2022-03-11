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Spor

Taylan Antalyalı'dan 'Barcelona' açıklaması: Turu geçeceğimize inanıyoruz

''Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz”

11 Mart 2022 20:09

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Barcelona karşısında turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.

Avantajlı bir skorla döndükleri için mutlu olduklarını belirten Taylan Antalyalı, “İç sahada taraftarımızın desteği ile turu geçeceğimize inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz” diye konuştu.

Yapılan eleştirileri de değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, “Eleştiriler olacak tabi ki. Takım arkadaşlarımla beraber sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Umarım içerdeki maçta da istediğimiz gibi bir sonuç alırız. Eleştirilenlerden herkes etkiler ama ben oyunumu geliştirmek için çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim” açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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