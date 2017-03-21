Tayfun Talipoğlu sorgulamadan "Evet" diyen seçmenin durumunu 'Deve hikâyesi'ne benzetmişti

Gazeteci Tayfun Talipoğlu, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 55 yaşında aramızdan ayrılan usta gazetecinin yaşamını yitirmesinin ardından, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar sosyal medyada paylaşım rekoru kırmaya başladı. Hükümete, ''Siz neyi ar sayarsınız? Bana, ar sayacağınız bir şey söyleyin. Rüşvet, yolsuzluk, yalan hiçbirini kabul etmiyorsunuz. Neyi ar sayarsınız? Deyin onu bilelim" sözleriyle seslenen Talipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne isterse istesin, sorgulamadan "Evet" diyen AKP seçmeninin durumunu ise; Muaviye'nin, Hz. Ali'ye muhalefeti ve o zaman yaşanan bir 'Deve hikâyesi'ne benzetmişti. İşte usta gazetecinin o sözleri...