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Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti: Kızım bunlar bizim tavuklar sana yedirmeyiz

19 Şubat 2020 14:25

Erzurum’da yaşayan çiftçi Tuncay Edis tavuklarını yemek isteyen tilkiyle sohbeti izleyenlerde tebessüme sebep oldu.

Edis, tilkiye defalarca, “Hangi tavuğu istiyorsan söyle ama kızım bu tavuklar bizim bunları sana yedirmeyiz” dedi. 

köye inen bir tilki kümesin önündeki tavukları alıp kaçmak isterken tavukların sahibiyle karşılaştı. İnatçı tilki tavuklara yaklaştıkça çiftçinin tilkiye söyledikleri ilgi çekti. 

Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Sıldız Mahallesinde aç kalan bir tilki köye indi. Aç tilki kümesin önünde gördüğü tavukları alıp kaçmak istedi. O esnada kümesin orada olan tavukların sahibini görün tilki kümesten uzaklaştı. İnatçı tilki ikinci defa tavukların yanına yaklaştı. Tavukları yakalamaya çalışan tilkiye izin vermeyen çiftçi Tuncay Edis tilkiyle bir süre sohbet etti.

Videoda Edis'in tavuklarını yemek isteyen tilkiye, "Zorla alacak. Hangisini istiyorsun, tilki kardeş ayıpsın kimse sana bir şey demiyor ama gözümüzün önünde..." sözleriyle seslendi. 

Edis daha sonra acıkan tilkiye yemek verdi. 

Bunun üzerine Edis ve eşi tavukları kümese koyduktan sonra adeta aç tilkiye tavukları yememesi için ekmek ve et yedirdi. Tavukların sahibi Tuncay Edis’in aç tilkiyle sohbet ettiği bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Çiftçi Tuncay Edis tilkiyle olan sohbetinden dolayı tilkinin fenomen olduğunu ifade ederek, "Biz tavukları içeri alıp ona dışarıda ekmek veriyoruz. Her gün gelip yemeğini yedikten sonra gidiyor. Elimizde ne varsa veriyoruz yeter ki tavuklarımıza saldırmasın" dedi.

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