Tavuk çiftliği kuran Coşkun Sabah: Üzülerek söylüyorum; vatandaş bu kış yumurtanın tanesini 2.5 ya da 3 liraya yiyecek

"Yumurta işimiz iyi gidiyor, ben Eskişehir Bilecik, Bursa yöresinde 15 bin yumurtayı bitiriyorum. Benim çiftliğim var. Fiyatlar konusunda bilinmeyen bir şey var. Tavuk yemle beslenir, yem inanılmaz pahalı. Ben mart ayında girdim bu işe. Mart'tan bu yana yüzde 200 zam var. Bu Türkiye'de rekor zam. Haftalık tavuk yemine 34 bin liraya ödüyordum, şimdi 65 bin lira veriyorum haftalığına. Bu zamları yansıtıyoruz biz, bunların sonucunda böyle oldu."