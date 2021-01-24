Tavuğunu yiyen tilkiye "Afiyet olsun" dedi

24 Ocak 2021 17:39
Karabük'te aç kalan tilki tavuklara saldırırken, tavukların sahibi o anları cep telefonuyla kaydetti.
Aladağ mevkiinde ikamet eden Bahattin Yel, evinin önünde beslediği tavukların bağırışlarını duyarak dışarı çıktı. Yel, bir tilkinin tavuklarına saldırdığını gördü. Tilkinin tavuğunu kaptığını gören Yel, o anları cep telefonuyla kaydetti. Yel, görüntüleri çekerken, "Tilki bir tavuğumuzu daha kapıp gider. Afiyet olsun" dedi.
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