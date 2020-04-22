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Tavşanlı'da çıkan yangın korkuttu

22 Nisan 2020 16:26

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir bahçe kulübesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Moymul mahallesi Feza sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dursun Ay'a ait bahçede bulunan kulübede sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polisin çevre güvenlik önlemlerini aldığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kulübede bulunan piknik tüpü patlamadan alınırken, çıkan yangında bahçe kulübesi kullanılmaz hale geldi.

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