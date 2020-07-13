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Tavanından su akmaya başlayan uçak yolculara şemsiye açtırdı

13 Temmuz 2020 11:42

Rusya’da Rossiya Havayollarına ait yolcu uçağı Sibirya-Soçi seferini yaptığı sırada tavanından su akmaya başladı. Yolcular şemsiye ile yolculuk yaptı. Yolculardan birinin telefonu ile kaydettiği görüntülerde uçağın tavanından su aktığı ve bazı yolcuların uçağın içinde şemsiye açtığı görülüyor.

Yetkililer, yaşanan aksaklık ile ilgili tüm yolculardan özür dilerken, kimsenin sızıntı hakkında şikayetçi olmadığını aktardı. Şirket, olayla ilgili soruşturma başlatacaklarını aktarırken, olayın klima sistemindeki suyun yoğunlaşmasından dolayı kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

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