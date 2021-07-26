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Tatilciler gitti, define avcıları geldi

26 Temmuz 2021 11:01

Bayram tatilinde 9 gün boyunca milyonlarca tatilciyi ağırlayan Antalya'da sahiller define avcılarına kaldı. Sahilleri hınca hınç dolduran tatilcilerin denize ve sahile düşürdüğü ziynet eşyalarının peşinde olan define avcıları ellerinde dedektörlerle denizdi arama yaptı. 

Bayramı yüzde yüz dolu olarak geçiren Antalya'da, tatilciler memleketlerine dönerken onlardan geriye kalanlar için define avcıları ortaya çıktı. Genelde fırtına sonrası ortaya çıkan ve denizden sahile sürüklenen ziynet eşyaları ve madeni paraları arayan defineciler, bu kez vakit geçirmeden sahillerin yolunu tuttu. Denizin sahile yakın noktalarında ellerinde dedektörle arama yapan, deniz gözlükleriyle dalıp denizin içinde ziynet eşyası arayan define avcıları zaman zaman sahildeki işletme sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı. İncekum plajında define arayan kimliği belirsiz şahıslar, görüntü aldığını fark eden işletme sahibiyle tartıştı. Ziynet eşyası arayan kişiye izin alıp almadığını soran işletme sahibine 'babanın malı mı burası' diyen define avcısı bir şey bulamadığını söyleyip tekrar aramaya devam ederken işletme sahibi durumu jandarmaya bildirdi. Sahile gelen jandarma define avcılarını sahilden uzaklaştırdı.

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