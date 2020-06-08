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Tatilciler Bodrum'a akın ediyor; Muğla’ya giren araç sayısı 500 bine ulaştı

08 Haziran 2020 14:50

1 Haziran’da seyahat kısıtlamasının kalkması ve yeni normalleşme süreci tatilcilerin Bodrum’a akın etmesine neden oldu. Bodrum’da uzun araç kuyrukları oluşurken, Muğla’ya giren araç sayısı 500 bine ulaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 170 bin nüfusu olan ilçesinin nüfusunun 700 bine çıkacağını açıkladı. 

Muğla’ya 1 Haziran’dan itibaren İzmir ve Aydın üzerinde gelen araç sayısı 159 bin 500 ulaştı. Antalya ve Denizli üzerinden gelen araç sayılarıyla birlikte Muğla iline giren araç sayısının 500 bine ulaştığı öğrenildi. 1 Haziran, 7 Haziran arasında Muğla’ya araçlarıyla gelen tatilciler Bodrum, Akyaka, Marmaris, Fethiye, Datça, Ören ve Köyceğiz gibi Ege’nin birçok tatil beldesine akın etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, nüfusun 4 kat artarak 700 bine ulaşacağını ifade ederek “ Bodrum’a gelişler hızla devam ediyor. 300 bin nüfusa ulaşmıştık, Korova virüs sürecinde, bu sayı yeni normalleşme ile gittikçe artacak. Bu nüfusun 600 binlere ulaşacağını tahmin ediyoruz. Turizm hareketlerinin olmayacağı görülüyor. Yurtdışı turizmi bu sene sıkıntılı gibi görülüyor. Yurtiçi hareketlerle 600 - 700 bini nüfusa Bodrum rahat bir şekilde ulaşacaktır. Bunlar için gereken önlemlerimizi biz aldık. Korona Virüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm dezenfekte işlemlerimizi, hijyen kurallarını ve alınacak tüm tedbirleri biz aldık. Bakanlıklarımızın yayınladığı genelgeler doğrultusunda işletmelerde incelemelerimizi de yapıyoruz. Halkımızın ve Bodrum’a gelen misafirlerimizin güvenilir bir tatil yapmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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