Tatil beldesinde 'Erken rezervasyon vurgunu' iddiası; tatilciler, otelin girişinde eylem yaptı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Şubat ve Mart aylarından bu yana erken rezervasyon alan bir otelin bir başka işletmeye devredilmesinin ardından mağdur olan tatilciler, otelin girişinde eylem yaptı.

Ayvalık’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olmadığı ve Ayvalık Belediyesi’nden aldığı eski bir ruhsatla faaliyet gösterdiği öğrenilen Corina Family Fun Club isimli turistik tesisten geçtiğimiz kış aylarında peşin para ve kredi kartlarıyla ödemelerle erken rezervasyon yaptırdıklarını iddia eden tatilciler, hayallerinin tesisin bir başka işletmeye devredilmesi sonucu suya düştüğünü kaydetti. Bavullarıyla tesisin önünde kalan ve tesise sokulmayan tatil mağdurları ile tesis yönetimi arasında yaşanılan gerginlik, jandarma tarafından büyümeden önlendi. Yaşanılan mağduriyetin ardından harekete geçen Ayvalık Belediyesinin tesisin işletme ruhsatını askıya alarak tesise yasal müeyyide koyduğu öğrenildi.

Ayvalık Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Hasan Narin ise yaptığı açıklamada, “Şerefoğlu Turizm İnşaat ve Yatırım adına kayıtlı, mevcut ruhsatı ve vergi levhasında Washington Otel adı kullanılan Corina Family Fun Club Otel, Ayvalık İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz ekipleri tarafından denetlenmiş, otelin Şerefoğlu Turizm İnşaat ve Yatırım tarafından Emsal Otelcilik Tur. San. A.Ş‘ye devredilerek kiraya verildiği, Washington Otel isminin de değişerek Corina Family Fun Club Otel olduğu görülmüştür. Ancak bu değişimin ardından oteli devralan şirket Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'müze müracaat ederken Şerefoğlu Turizm İnşaat ve Yatırım adına kayıtlı Washington Otel ismi ile eski vergi levhasını beyan etmiştir. Bu devir, isim değişikliği ve eski vergi levhası beyanı sonucu otelin ruhsatının geçersiz duruma düştüğü anlaşılmıştır. Yapılan denetimde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü otele ceza-i işlem uygulamış olup belediyemiz tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığına yazı yazılarak otele yeni müşteri kabulünün önlenmesi için Kimlik Bildirim Sistemi'nin durdurulması talep edilmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete, mevcut müşterilerini ve tehlike arz eden mamulleri boşaltılması sureti ile on beş gün içinde oteli mühürlenmeye hazır hale getirmesine dair bildirim tebliğe çıkarılmıştır” diye konuştu.