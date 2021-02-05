Taşıdıkları saz kılıfı silah sanılan iki genci öldürmenin cezası 24 bin 300 lira!

İstanbul Sultangazi'ye bağlı Gazi mahallesinde, "dur ihtarına uyulmadıkları" iddiasıyla açılan ateş sonucu Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul isimli gençlerin öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Sanık polislere ayrı ayrı, taksitle ödeyecekleri 24 bin 300 lira para cezası verildi.

Karar sonucunda hayatını kaybeden gençlerin anneleri adliye koridorunda fenalık geçirdi. Anneye CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu müdahale etti.



Fotoğraf: Sezgin Tanrıkulu





Yaşları 15 ile 18 arasındaki 5 arkadaş, 14 Nisan 2017'de Gazi Kent Ormanı'na gitti. Park çıkışında polisin 'dur' ihtarına uymadıkları gerekçesiyle araçları tarandı. Sanık polisin ifadesine göre araçtaki saz kılıfı da silah sanılmıştı. 23'ü araca isabet eden toplam 35 kovan bulunan olay yerinde Barış ve Oğuzhan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ölen gençlerin bedeninden toplamda 8 adet mermi çıktı.

'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçlamasıyla 4 polisin yargılanmasına 2018'de başlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldır görülen dava süreci boyunca 3 kez mahkeme heyeti değişti. Keşif ve sorgulama gibi davanın pek çok aşamasında mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle yargılama giderek uzadı.

İki gencin öldüğü, iki kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin 4 tutuksuz sanık polisin, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan yargılandığı davada karar duruşması bugün görüldü. Sanık polislere toplamda 24 bin 300 lira para cezası verildi. Savcılık mütalaasında, sanık polisler hakkında 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemişti.

"Bu ceza 'Sen görevini yaparken sadece biraz dikkatsiz davrandın. Bu da anlaşılabilir bir durumdur' demek"

T24'e konuşan, gençlerin avukatlarından Seyit Sönmez "Göz göre göre hukuken tartışamayacağımız bir durumda bile böyle bir ceza verebiliyorlarsa bunlar savcı ve hakimlerin hukuku yorumlayarak verdikleri kararlar olamaz. 23 tane kurşun sıkılmış araca. Bu kasten adam öldürme, bilinçli adam öldürme... Verilen cezayı hiç düşünmedik aklımıza bile gelmedi. Bu ceza 'Sen görevini yaparken sadece biraz dikkatsiz davrandın. Bu da anlaşılabilir bir durumdur' demek" ifadelerini kullandı.

"Muhtemelen polisler görevlerine devam edebilsinler diye böyle bir ceza verdiler"

Kararın sanıkların bile beklemediğini vurgulayan Sönmez, "Bu kadar cezasızlığa kadar gidilebilecek bir şey korkunç açıkçası. Sürpriz bir şey. Muhtemelen polisler mesleklerinden olmasın diye böyle bir ceza verdiler. Görevlerine devam edebilsinler diye" dedi.

"Hukuki yolları kullanacağız"

İstinaf mahkemesine gideceklerini belirten Sönmez, "O olmazsa devamında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvuru yolları var. Bunları kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Saz kılıfını silah zannetmiş

Davanın ilk duruşmasında sanık polis Erken Ekmekçi, sağ ön koltukta oturan kişinin bacaklarının arasında uzun namlulu bir silah gördüğünü, bu silahın av tüfeğininkine benzer siyah bir kılıf içerisinde olduğunu söyledi. Ekmekçi, silahı gördükten sonra bağırarak diğer polisleri uyarmıştı. Uzun namlulu silah sanılan cismin, araçtaki çocuklardan biri olan 17 yaşındaki Birkan Yüksel'in sazı olduğu ortaya çıkmıştı.

Ne olmuştu?

14 Nisan 2017'de İstanbul Sultangazi'de bulunan Gazi Kent Ormanından araçla çıkan yaşları 15-18 arası değişen 5 çocuğa, "dur ihtarına uymadığı" iddiasıyla polis tarafından ateş açıldı. Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem polislerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken; Demirhan Erkul, Ramazan Altürk ve Birkan Yüksel ise yaralandı. Olayda yaralanan gençler, polise verdikleri ifadelerinde panikledikleri için durmadıklarını ve sonrasında ateş açıldığını belirtmişti.