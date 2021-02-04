T24 LogoT24 Logo
Haberler

Taşan Ergene Nehri'nde, 'kırmızı alarm'

04 Şubat 2021 13:19

Kırklareli’nde Pazartesi gününden itibaren etkisini arttıran yağış, Ergene Nehir’nin debisinin yükselmesi sonucu tarım arazileri sular altında kaldığı anlar havadan görüntülendi. Bölgede kırmızı alarm verildi.

Kırklareli’nde etkili olan yağış sebebiyle su seviyesi yükselen Ergene Nehir’i taştı. Taşkın sonucu nehrin geçtiği Pehlivanköy ilçesine panayır alanı ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Yoğun yağış sebebiyle tarım arazileri ve panayır alanını sular altında kaldığını belirten Ersin Kavakoğlu, “Pazartesi günü başlayan yoğun yağmur sonrası nehir yükselmeye başladı. Daha sonra etkisini artıran yağışta Ergene Nehir’i taştı. İlçemizde bir sıkıntı yok. Panayır alanımız ve tarım arazilerimiz sular altında kaldı. Belediye ve Devlet Su İşleri ekipleri çalışmalar başlattı ve çalışmaları devam ediyor. Bizlerde burada pislikleri temizleyip suların daha hızlı çekilmesi için kütükleri kenara çekiyoruz” dedi.
Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışmaları devam ediyor.

ergenenehirkırmızı alarmkırklarelitrakya

Diğer Videolar

Cumartesi Anneleri yargılanıyor: “Özür dilemeleri gerekirken dava açtılar; mahkemede de mezarlarımızı soracağız''

AKP kongresi öncesi manzaralar: Yolcular maskesiz, mesafesiz olarak taşındı

Otizmli çocuk sahibi babanın isyanı: Oğlum öfke nöbeti geçirdiğinde insanların anne babalığımızı sorgulamasından bıktım

İstanbul’da kar yağışı havadan görüntülendi

Kadınlardan Esenyalı ve Beşiktaş'ta İstanbul Sözleşmesi için eylem: "Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Ceza yedi; çektiği videoda "Ben denedim siz denemeyin" dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: İstanbul’un tamamı İBB’nin elinden alınsın, Anadolu yakası Sultanbeyli...

Cemal Enginyurt: Ülkeyi yöneten CHP zihniyeti doları, faizi yükseltti; Bay...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl...

Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...

Fatih Altaylı: Nagehan Alçı, bize Cumhurbaşkanı’nın canıgönülden ve zoraki yaptığı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24