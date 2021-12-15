Taş kırıp asgari ücretle çalışan işçi Erdoğan'a seslendi: Bu taşları kırıp sadece bir tüp alacağım

Asgari ücretle taş kırma işinde çalışan bir vatandaş, tonlarca ağırlıktaki taşı kırarken çektiği video ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Bu taşları kırıp sadece bir tüp alacağım, ekonomimiz gerçekten uçuyor" diyerek sitem etti.

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta bir vatandaşın taş kırarken çektiği video gündem oldu. Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım dün 12 litrelik bir tüp aldım. 190 lira. Şu gördüğün taşları kırıp bir tane tüp alacağım. Ekonomimiz gerçekten uçuyor ama Allah asgari ücretle geçinenlerin yardımcısı olsun."