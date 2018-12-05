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Tartıştığı sevgilisini üzerine oturup öldürdü

05 Aralık 2018 13:52

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 130 kilo ağırlığında bir kadın tartıştığı sevgilisini üzerine oturarak öldürdü. 44 yaşındaki Windi Thomas adlı kadın aynı yaştaki sevgilisi Keeno Butler ile tartışmaya başladı. Aralarında yaşanan tartışma sonucu sevgilisini önce bıçaklayan kadın daha sonra masanın ayağını alarak ona vurmaya başladı. Hırsını alamayan Windi, 54 kilo ağırlığındaki sevgilisinin üzerine oturarak öldürmesinin ardından polisi arayarak 'Erkek arkadaşımı öldürdüm' dedi. Tartışma sırasında alkollü olduğu iddia edilen kadının avukatları savunmalarında Windi'nin istemeyerek sevgilisinin üzerine düştüğünü ve sarhoş olduğu için sızdığını söylesedi. Ancak mahkeme kadını 3. derece cinayetten suçlu buldu. Windi'nin bu kararın ardından 40 yıla yakın bir hapis cezası alması bekleniyor.

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