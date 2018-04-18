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Tartıştığı oduncunun iş yerini kundaklamak istedi ama...

18 Nisan 2018 18:01

Kahramanmaraş'ta Şahiner Ç. (38), tartıştığı oduncunun iş yerini kundaklamak isterken bir başkasının iş yerine benzin döküp yaktı. Olay, dün gece Şazibey Mahallesi'nde meydana geldi. Briketçiler Caddesi'ndeki bir oduncuda yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 araç, 10 personelle müdahale edilen alevler kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. İtfaiye tarafından yapılan incelemede yangının kundaklanmadan kaynaklı çıktığı ve benzin kullanıldığı belirlendi. Bunun üzerine inceleme başlatan polis, Şahiner Ç.'yi, benzin bidonlarıyla yakalayarak gözaltına aldı. Şahiner Ç., sorgusunda suçunu itiraf ederek, "Ben yaktım ancak yanlış iş yerini yaktım" dedi. Şahiner Ç.'nin ifadesinde bir oduncu ile tartıştığını ve bunun üzerine işyerini yakmaya karar verdiğini ancak iş yerlerini karıştırınca yanlışlıkla başka birine ait iş yerini yaktığını ve zararı karşılamaya hazır olduğunu söylediği öğrenildi. Şahiner Ç., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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