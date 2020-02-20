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Tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine TIR sürdü; kayıplara karıştı

20 Şubat 2020 11:14

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir asfalt üretim tesisinde baş şoför olarak çalışan Selahattin B., beraber çalıştığı şoförlerle tartıştıktan sonra, otoparktaki bir TIR'ı çalıştırıp, onların üzerine sürdü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Karakuyu Mahallesi’ndeki bir asfalt üretim tesisinde baş şoför olarak çalışan Selahattin B., iddiaya göre altında çalışan bir şoföre aracının temiz olmadığını söyleyince tartışma çıktı.

Selahattin B., tartışma sonrasında, iş yerinin otoparkında park halinde bulunan bir TIR’ın şoför kabinine girerek aracı çalıştırdı ve şoförler ile asfalt işçilerinin üzerine rastgele sürdü. Canlarını kurtarmak isteyen işçiler panik halinde kaçıştı.

‘Kayıplara karıştı’

Bir süre otoparkta işçilerin üzerine TIR sürmeye devam eden Selahattin B., ardından yönetimindeki TIR’la beraber işyerinden çıkıp kaçmaya başladı. TIR’ı, iş yerine 10 kilometre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonuna park eden Selahattin B., kayıplara karıştı.

İşçilerin ve şirket sahibi Tezcan Canıtez’in şikayeti üzerine Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İşçilerin hayatlarını tehlikeye atan Selahattin B.’nin aranmasının sürdüğü bildirildi.

Görüntülerde, Selahattin B.’nin TIR’a bindikten sonra aracı asfalt işçileri ile şoförlerin üzerine sürdüğü, çalışanların panik halinde kaçıştıkları, bazı kişilerin de TIR’a yaklaşmaya çalışarak Selahattin B.’ye engel olmaya çalıştıkları görülüyor.

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