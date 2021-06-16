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Tartıştığı kardeşinin dükkânına kamyonetle girdi

Kamyonetin işyerine çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

16 Haziran 2021 13:24

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tartıştığı kardeşine kızan kişi, kardeşinin eczanesine kamyonetiyle girdi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Kardeşiyle daha önceden tartıştığı öğrenilen Y.A., kamyonetiyle kardeşinin cadde kenarında bulunan eczanesine girdi. Dükkânın vitrinine çarpan kamyonetiyle defalarca dükkana girmeye çalışan Y.A.'yı çevredeki vatandaşlar durdurmaya çalıştı.

Elinde kesici alet de bulunan Y.A.'yı zabıta ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kamyonete bindirerek yatıştırmaya çalıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.A'yı gözaltına alırken, kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kamyonetin işyerine çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

 

kamyonetdükkankardeş

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