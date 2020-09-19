Tartıştığı istasyon çalışanına otomobiliyle çarptı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde akaryakıt almaya gelen sürücüyle istasyon çalışanları arasında para ödenmemesi yüzünden tartışma çıktı.

Kullandığı otomobille istasyona yakıt almaya gelen kimliği öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki bir kişi, iddiaya göre, daha önce de aldığı yakıtların parasını isteyen istasyon çalışanlarıyla tartıştı. İstasyonda görevli Tunay Çıldır, araçtaki 2 kişiden parayı ödemeleri istedi. Çıkan tartışmanın ardından Tunay Çıldır, istasyonun yan tarafından bulunan odaya giderek, aldığı sopayla araca doğru koşmaya başladı. Bu sırada aracı hareket ettiren sürücü ise üzerine doğru sürdüğü Tunay Çıldır'a market girişi önünde çarptı. Tunay Çıldır, kendisine çarpan araç ve istasyonun duvarı arasında sıkışarak yerde hareketsiz kaldı.