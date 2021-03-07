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Tartıştığı esnafı korkuluktan aşağıya attı

07 Mart 2021 10:47

İstanbul Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı atan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11'inci kata düşen esnaf, şahıstan şikayetçi oldu.

Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat günü akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci, tartıştığı Ç.B. (21) tarafından 12. kattan aşağı atıldı. Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11'inci kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Demirci, şahıstan da şikayetçi oldu.

“Bana saldırmasının sebebinin ne olduğunu anlamadım”

İlyas Demirci ifadesinde 22 Şubat günü dükkanında çalıştığını söyleyerek, “13. katta bulunan iş yerimden tuvalete gitmek için çıktım. İsmini olay nedeniyle öğrendiğim Ç.B. isimli şahsı gördüm. Şahsın dış görünüşünü gördüğümde problemli bir eşkal olduğunu düşünerek karşılaşmamak için bir alt kattaki tuvalete gittim. Tuvaletten çıktığımda Ç.B.’nin beni takip ettiğini gördüm. Arkamı döndüğümde bana küfürler etmeye başladı ve beni darp etti. Ben kendimi savunmak için şahsı engellemeye çalıştım fakat bana vurarak korkuluklara kadar getirdi. Beni kucaklayarak aşağıya attı. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Hastanede bacağımda 4 tane kırık, kalça kemiğimde kırıklar ve kulağımda hasar olduğunu öğrendim. İşitme kaybı yaşıyorum. İç kanamam olduğu da raporlarla mevcuttur. Ben bu şahsı ilk kez olay nedeni ile gördüm. Bana saldırmasının sebebinin ne olduğunu anlamadım. Davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde Ç.B. isimli şüphelinin esnaf İlyas Demirci’yi boğazından tutarak demir korkuluklara getirdiği ve aşağıya attığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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