Tartışmalı golün kale arkası görüntüsü kaleci Ferhat'ı doğruluyor mu?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynan Galatasaray-Gençlerbirliği maçında Gençlerbirliği kalecisi Ferhat Kaplan’ın yediği gol esnasında Galatasaraylı Wesley Sneijder’in şutuna uzanırken elini geri çektiği iddiası sosyal medyada tartışılmaya devam ederken golün kale arkası görüntüsü "Kaleci Ferhat'ın açıklamaları doğru mu?" sorusuna kapı araladı. Kaleci Ferhat, ağır eleştiriler sonrası "Ben terse gittim, tek hamlede aşağı düşmek zorundayım. Uçmayabilirdim ben orada, elimi uzatmayabilirdim de. Anında hamle yapayım dedim, top geçince elimi indirdim" açıklaması yapmıştı.