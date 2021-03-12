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Tartışma sonrası 5. kattan atlayan kadını 4. kattaki komşuları tuttu

12 Mart 2021 10:28

İzmir'in Konak ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra 5. kattan aşağıya atlayan kadını, eşi ve tartışma seslerini duyarak balkona çıkan 4. kattaki komşuları son anda yakaladı. Yavaşça 4. katın balkonuna indirilerek içeri alınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çiftin arasında tartışma çıktı. Çiftin tartışması balkonda devam ederken, Özgül U., bir anda kendisini balkondan aşağıya bıraktı. Bu esnada yanında bulunan eşi ve sesleri duyarak balkona çıkan komşuları atlayan kadını son anda yakalarken, genç kadın komşuları tarafından yavaşça 4. katın balkonuna çekilerek içeri alındı.

Mahalleli tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis, binaya girerek araştırma yaparken, sağlık ekipleri de içeri girerek Özgül U'ya ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre sonra Ali U, ekipler tarafından binadan çıkarılarak polis aracına götürülürken, mahalleli Ali U'ya sert tepki gösterdi. Araya giren polisler tarafından olay kısa sürede yatıştırılırken, kadının eşi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesi5. kattan atlayan kadın4. kattaki komşuları tuttukadına şiddet

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