Tarsuslu esnaf Akşener'e: Siftah etmeden dükkan kapatıyoruz, fiyatlar uçtu gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Tarsus ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Tarsuslu bir esnaf, Meral Akşener’e, "Çoğu zaman siftah etmeden dükkan kapatıyoruz. Fiyatlar uçtu gitti, bu ne olacak bilmiyorum. Bir de bir kararda durmuyor. Yani gün içinde bir yükseliyor bir iniyor. Biz de şaşırdık" dedi.

Meral Akşener'in Mersin'deki son durağı Tarsus ilçesi oldu. Akşener ile Tarsuslu bir esnaf arasında şu diyalog yaşandı.

"Fiyatlar uçtu gitti"

Akşener, ziyaret ettiği esnafa "İşler nasıl? İnsanların alım gücü nasıl?" diye sordu. Esnaf ise ekonominin geldiği durumdan dert yanarak "İşte biliyorsunuz ortamın durumunu. Yani işler kesat gidiyor. Çoğu zaman siftah etmeden dükkan kapatıyoruz. Fiyat uçtu gitti, bu ne olacak bilmiyorum. Bir de bir kararda durmuyor Meral Hanım. Yani gün içinde bir yükseliyor bir iniyor. Yani biz de şaşırdık." cevabını verdi.

Akşener esnafın sözleri üzerine şunları söyledi:

"Satsan bir türlü, satmasan bir türlü. Alsan bir türlü, almasan bir türlü."

"2018'de verilen her türlü söz uçtu gitti"

Akşener, esnaf ziyaretinin ardından Tarsuslulara hitabeden Akşener, kendisine seslenen vatandaşlar

"Bak, diyorlar ki şimdi 'İş istiyoruz, istihdam istiyoruz, huzur istiyoruz, adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz, liyakat istiyoruz'. Daha bunun ötesi yok be kardeşim. Bütün bunların neticesinde bu iş düzelmez. Bu ucube sistem için 2018'de verilen her türlü söz uçtu gitti. Neydi? Uçacaktık, aşacaktık, kaçacaktık. Ne oldu? Ay’a çıkacaktık, Ay may gitti, Türkiye'de zor duruyoruz. Biz, beraber yapacağız bu işi."