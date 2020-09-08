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Tarlasında bulduğu taşların incelenmesini istiyor: Elime aldığım zaman tuhaf bir hissi vardı

"Eğer gök taşıysa satmak istiyorum"

08 Eylül 2020 13:35

Gaziantep’te Erol Şimşek isimli vatandaş, boş arazide bulduğu taşların gök taşı olma ihtimalinin yüksek olduğunu iddia ederek, taşların yetkililer tarafından incelenmesini istiyor.

Bulduğu taşların diğer taşlardan çok farklı olduğunu belirten Erol Şimşek, “Bir gün gezmeye çıkmıştım. Bu taşları gördüğümde bana değişik geldi. Yaklaştığımda diğer taşlardan farklı olduğunu gördüm. Sonra onları topladım. Yanıtlar, muhtemelen düşerken yanmışlar. İnternette araştırdığımda direk karşıma gök taşı olarak çıktı. İlk bulduğum taşı elime aldığım zaman tuhaf bir hissi vardı. Yetkililerden bu taşların incelenmesini istiyorum. Eğer gök taşıysa satmak istiyorum. Araştırdım bu taşlar sağlık sektöründe kullanılıyormuş. Bir de takı sektöründe çok değerliymiş bu taşlar. Şuan ne kadar olduğunu bilmiyorum” dedi.

Taşları bulan Erol Şimşek’in arkadaşı Metin Akdağ ise, Erol taşları bulduğunda kendisini aradığını ve kendisinin de yaptığı araştırmada bu taşların gök taşı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu fark ettiğini belirtti.

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