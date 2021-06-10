Tarlalarda balık tuttular

Adana'nın Kozan ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle bir mahallede birçok iş yeri, ev ve tarım arazisi yaşanan su taşkını nedeniyle zarar gördü. Ayrıca sağanak nedeniyle çiftliklerdeki balıklar, sel sularıyla birlikte tarlalara sürüklendi.

İlçeye bağlı Acarmantaş Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında yağış başladı. Yağışın şiddetini arttırmasıyla mahallede birçok ev ve iş yerini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önceden uyarılarına rağmen mahalledeki birçok vatandaş yağışa hazırlıksız yakalandı. Bölgede cadde ve sokaklarda yaşanan su taşkınları nedeniyle trafik durma noktasına gelirken ayrıca birçok tarla ve bahçe yağıştan dolayı zarar gördü.