Tarlabaşı'nda belediye otobüslerine 'sosyal mesafe' denetimi

09 Nisan 2020 09:48
Yeni tip Koronavirüs'e karşı mücadele kapsamında emniyet mensupları çalışmalarını sürdürürken, polis Tarlabaşı Bulvarı’nda otobüs denetimi gerçekleştirdi.
İstanbul Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı’nda da ekipler korona virüse karşı denetimlerini gerçekleştirdi. Bulvarda seyreden belediye ve özel halk otobüslerini durduran polis tek tek araçları inceledi.
Sosyal mesafe ve maske kullanımını kontrol eden polis ekipleri şoförleri dikkat etmeleri konusunda uyardı.
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