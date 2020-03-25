Tarlabaşı Dayanışma'dan sığınmacı çağrısı: Yunan sınırında yaşam savaşı veriyorlar

Tarlabaşı Dayanışma, Yunanistan sınırını geçmek için Edirne sınırında bekleyen sığınmacılara yönelik dayanışma çağrısında bulundu.

Twitter hesabından sığınmacıların içinde bulunduğu durumu gösteren bir video ile yapılan dayanışma çağrısında, "Hayata karşı hiçbir ümidi kalmamış ve geleceği hakkında bir fikri olamayan göçmen kardeşlerimiz Yunan sınırındaki son noktada yaşam savaşı veriyorlar. Hayatlarına katkı olabilmek adına dayanışmaya çağırıyoruz" denildi.