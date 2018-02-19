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Tarkan'ın 'Beni Çok Sev' şarkısının çalıntı olduğu ispatlandı

19 Şubat 2018 15:04

Tarkan'ın onuncu albümünde söylediği ‘Beni Çok Sev' isimli şarkısının, Ayşe Mine'nin 30 yıl önce söylediği ‘Ellerim Uğurlar' isimli şarkısından çalıntı olduğu iddiası, geçtiğimiz Aralık ayında magazin gündemde çok konuşulmuştu. Aynı zamanda MESAM asıl üyesi olan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Tarkan'ın Altın Kelebek'te ‘Yılın Şarkısı' ödülüne layık görülen şarkısı ‘Beni Çok Sev' hakkında, yeni bir belge paylaştı. Instagram adresinden, MESAM Teknik Bilim Kurulu'nun iki şarkı ile ilgili kararını açıkladığı belgeyi paylaşan Akay, “Tarkan'ın okuduğu ‘Beni Çok Sev' isimli şarkının, Ayşe Mine'nin okuduğu ‘Ellerim Uğurlar' isimli şarkıdan çalıntı olduğu iddiası hakkında, MESAM Teknik Bilim Kurulu kararını verdi. Kurul, aynı olan bölümlerin eserlerin ana teması olduğunu tespit etmiştir. ‘Ellerim Uğurlar' isimli şarkının bestecisi Cengiz Tekin'in, bestesi Serkan İzzet Özdoğan'a ait olan ‘Beni Çok Sev' isimli eserdeki pay oranın belirlenmesi için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar vermiştir.” ifadelerini kullandı.

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