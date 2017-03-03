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Tarkan'dan 22 yıl sonra unutulmaz ABD konseri

03 Mart 2017 16:36

Tarkan, ABD'deki konserlerinin ilk ayağında dünya starlarını ağırlayan Manhattan Center'daki Hammerstein konser salonunda hayranlarıyla buluştu. Son ABD konserini 1995 yılında veren Tarkan'ı, Türk hayranlarının yanı sıra Rusya, Meksika ve İran kökenli sevenleri de canlı izleme fırsatı buldu. New York ve Los Angeles olmak üzere ABD'deki ilk seri konserlerini veren Megastar, salonu dolduran yaklaşık 3 bin 500 Türk ve yabancı hayranına coşkulu bir gece yaşattı. Gecede repertuvarındaki birçok sevilen eski ve yeni şarkının yanı sıra bir de İngilizce şarkı seslendiren sanatçıya sevenleri de eşlik etti.

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