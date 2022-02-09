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Tarkan yeni şarkısının 10 saniyelik kısmını sosyal medyadan paylaştı

“Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor”

09 Şubat 2022 08:42

Megastar Tarkan'dan, hayranlarını heyecanlandıran paylaşım. Sosyal medya hesabından yeni şarkısının 10 saniyesini yayınlayan Tarkan’ın paylaşımı beğeni topladı.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni albümün müjdesini verdi. Dün Instagram hesabından yeni şarkısının 10 saniyesini yayınlayan Tarkan, paylaşımına “Coming soon” notunu düştü. Tarkan’ın paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Tarkan, yeni albüm haberini ilk olarak Twitter hesabından şöyle duyurmuştu;

“Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor”

Tarkanyeni şarkısını paylaştı

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