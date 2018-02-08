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Tarkan, sosyal medyadan duyurdu: Baba oluyorum!

08 Şubat 2018 20:09

2016 yılında Pınar Dilek ile dünyaevine giren Tarkan baba olacağını sosyal medya hesabından açıkladı. 'Uzun zamandır eşimin hamile olduğu yazılıp çiziliyor... Evet, baba oluyorum' sözleriyle duyurdu. Tarkan mutlu haberi verdiği videosunda şunları söyledi: "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar "doğru mu değil mi?". 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de" dedi.

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tarkantarkan baba oluyorsosyal medya

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