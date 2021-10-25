Tarkan 'İstanbul Ağlıyor' şarkısını seslendirdi: Çok özlemişim

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Koronavirüs salgını başından itibaren Almanya’daki evinde kalmayı tercih etmişti. Tüm proje ve konserlerini iptal eden Tarkan, yaklaşık iki yıldır Türkiye’ye gelmemişti. Ünlü bir marka ile reklam anlaşması yapan Tarkan, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi.