Megastar Tarkan’ın, Amerika'da gerçekleştireceği konserler için şimdiden hazırlıklar başladı. New York şehrinin her yanında dolaşan taksiler Tarkan görseli taşıyor. Tarkan, New York ve Los Angeles’ta gerçekleşecek konserlerinde dünya çapında ses getiren ve milyonlar tarafından sevilen şarkılarını seslendirecek.