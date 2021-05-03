Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Son 19 yılda, 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 19 yılda, yaklaşık 5,4 milyon hektar alanda çalışma yaparak, 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı, son 19 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde, 22,9 milyon hektara çıkardık" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda Tarım Orman İl Müdürleri ve Orman Bölge Müdürleri ile bir araya gelerek geçen yıla ait performansları değerlendirdi.

Toplantıda yaptığı konuşmada pandeminin halen dünya gündeminin ilk sıralarında yer aldığını ve geçen yıl tarım ve gıdanın, bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Ülkeler sınırlarını kapattı, tarım ve gıdaya erişimde, lojistik ve tedarik zincirlerde büyük aksamalar yaşandı. Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sektörümüzün özverisiyle, bu süreci başarıyla yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Tarım ve gıda alanında aldığımız 106 tedbir, 81 ilimizdeki personelimizin yoğun gayretiyle etkin bir şekilde uygulandı. Böylece, çiftçimiz ekmeye, üretim artmaya, tarım büyümeye devam etti. Yine, gıda tedarik ve lojistik zincirlerini doğru yönlendirerek, vatandaşımızın ihtiyacı olan gıda ürünlerine rahatça ulaşmasını sağladık. Tabi pandemi süreci daha bitmedi. Hâlihazırda, Ramazan Bayramı sonrasına kadar, tam kapanma dönemine geçtik. Bu dönemde üretimin kesintisiz devamı için geçen yıl olduğu gibi üreticilerimize ve gıda işletimlerine yönelik muafiyetlerimiz devam ediyor. Artık hasat dönemi de, bu ay başlayacak. Dolayısıyla sizlere sahada daha çok ihtiyacımız olacak” diye konuştu.

“Büyükbaş hayvan varlığımız 2020’de, cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı”

Hayvancılık sektörünün de, büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirten Pakdemirli, “Büyükbaş hayvan varlığımız 2020’de, 18,2 milyon başa yükselerek, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselerek, son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 2021 yılında da, küçükbaş hayvancılıkta atılım yaparak, hayvan varlığını artırmaya yönelik çalışmalara yoğunlaştık. Bu amaçla; mera, yaylak ve kışlakların tespitlerini tamamlayacağız. Bu yıl 850 bin dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Projelerini gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

“Tarım sektörü 2020 yılında ekonominin adeta lokomotifi oldu”

Tarım sektörünün 2020 yılında ekonominin adeta lokomotifi olduğunu söyleyen Pakdemirli, “2020’de yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarımsal hasılada Avrupa’daki liderliğimiz devam ediyor. Yine 2020’de tarım ve gıda ürünlerindeki net ihracatçı konumumuz, daha da güçlendi. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020’de, bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla, 20,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla, 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İnşallah önümüzdeki dönemde tarımsal ihracatımızı daha da iyi seviyelere taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.

“Son 19 yılda, 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk”

Ormancılık faaliyetleri noktasında da çok değerli işler yaptıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, “Bu sayede ülkemiz, dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk dört ülke arasında. Son 19 yılda, yaklaşık 5,4 milyon hektar alanda çalışma yaparak, 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı, son 19 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde, 22,9 milyon hektara çıkardık. 2023’e kadar orman alanlarını genişleterek, ülke yüzölçümünün yüzde 30’u, yani 23,4 milyon hektara çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Malumunuz; önümüzdeki dönem hava sıcaklığının artmasıyla beraber, orman yangınlarında hassas bir döneme giriyoruz. Bu yıl da, geçen sene olduğu gibi, meteorolojik şartlara göre, yangın riskinin yüksek olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle yangın organizasyonunda görevli bütün personelimizin konsantrasyonu çok yüksek olmalı. Geçen yıl ilk kez kullanmaya başladığımız İHA sayımızı, bu yıl 4’e çıkardık. Ayrıca bu sene ilk kez insansız helikopter kullanmaya başlayacağız. Bu arada, 1 Mayıs itibari ile 8 helikopterimiz de, göreve başladı. İleriki günlerde helikopter sayımız 30’a ulaşacak, yine 3 adet amfibik uçağımız da, yangın sezonunda görev alacaktır. Böylece bu yıl aldığımız tedbirler ile inşallah olası yangınlarla daha etkin bir şekilde mücadele edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



