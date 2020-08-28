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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli selden zarar gören Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu

28 Ağustos 2020 14:07

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz hafta sonu Giresun'da yaşanan selden büyük zarar gören Espiye ilçesinin Ericek köyünde incelemelerde bulundu.

Beraberindeki AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ile birlikte bu sabah Espiye ilçesi Ericek köyüne geçen Bakan Pakdemirli, yolun dere suları nedeniyle bir çok noktada tahrip olması nedeniyle köye bir süre yürüyerek ulaşabildi. Köylülerin dertlerini dinleyen Bakan Pakdemirli "Allah beterinden saklasın. Devlet burada inşallah. Azıcık daha sabır" diyerek yardım sözü verdi.

Bakan Pakdemirli, cuma namazını da Ericek köyündeki Merkez Camii'nde kıldı.

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