Tarım Bakanı Kirişçi: Açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TRT Haber'de konuk olduğu programda, Türkiye'de aç, açıkta kimse olmadığını ve herkesin tok olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun “Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere" Et ve Süt Kurumu'na gideceğine ilişkin açıklaması sorulan Bakan Kirişçi, "85 milyon nüfus, 5 milyon mülteci, 90 milyon. 50 milyonun üzerinde turist. Şimdi burada çocukların aç yatağa girdiğini bu açlıklarıyla ilgili, bunları konuşmak üzere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmalarını toplumun takdirine bırakıyorum. Bu alışkanlık haline geldi. Onlara eklenti yapılmaya çalışılıyor. Gıda siyasete malzeme edilebilecek bir konu değil." dedi.

Bakan Vahit Kirişçi, "Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok, bu ülkenin üreticileri de nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kirişçi sözlerinin devamında "Bu tarz da tarz değil. Burada niyetin bu olmadığını yani iddia ettikleri olmadığını net olarak söylüyorum. Bu konuları demokratik ülkede bir muhalefetin genel başkanının böyle tweet atmasını doğru ve şık bulmuyorum" dedi.